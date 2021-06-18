.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأمم المتحدة تدرج الحوثي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

أطفال اليمن
من أطفال اليمن
اليمن والحوثي

الأمم المتحدة تدرج الحوثي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

قالت الأمم المتحدة إن "جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلا يمنيا"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أدرجت الأمم المتحدة، جماعة الحوثي، الجمعة، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وقالت الأمم المتحدة إن "جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلا يمنيا".

وفي فبراير الماضي، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (65971) انتهاكاً بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في تقرير أطلقته حول انتهاكات الطفولة.

العراق.. ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى العراق ميليشيات العراق العراق.. ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى

وقالت الشبكة إن انقلاب الميليشيات الحوثية دفع ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، کما حرم 4,5 مليون من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات تدريب المجندين.

وأكدت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة، حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار، وكل ذلك أمام الأطفال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
لماذا تأخرت أميركا 16 عاماً للاعتراف بالاتحاد السوفيتي؟ لماذا تأخرت أميركا 16 عاماً للاعتراف بالاتحاد السوفيتي؟
الأكثر قراءة
جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها
والد طفل ذا فويس يفجر مفاجأة: ابني دافع عن نفسه والد طفل ذا فويس يفجر مفاجأة: ابني دافع عن نفسه
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه
مصر.. القبض على الجزار المعتدي على مسنة على سلالم عمارة مصر.. القبض على الجزار المعتدي على مسنة على سلالم عمارة
راموس باكياً: عندما قبلت العرض قالوا لي إن صلاحيته انتهت راموس باكياً: عندما قبلت العرض قالوا لي إن صلاحيته انتهت
قبل أن تذهب
هذه العقبات تعرقل اتمام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى
هذه العقبات تعرقل اتمام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى
اكتشف المزيد