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عراك بين أطفال يسفر عن مقتل 7 وإصابة آخرين جنوب اليمن

Two Boys Fighting In Playground stock photo
(تعبيرية)

عراك بين أطفال يسفر عن مقتل 7 وإصابة آخرين جنوب اليمن

تدخل رجل خمسيني حاملاً رشاشاً في العراك فقتل 7 أشخاص بينهم أحد أقرائه.. ولاذ بالفرار

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العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أسفر عراك بين أطفال في إحدى مناطق القبيطة بمحافظة لحج، جنوب اليمن، عن مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين، بعضهم في حالة خطرة، إثر تدخل ولي أمر أحدهم بسلاحه الرشاش.

وأفادت مصادر خاصة في لحج بارتكاب رجل خمسيني، يدعى رضوان سعيد الجازعي، مجزرة مروعة بحق أهله وآخرين أبرياء.

صورة نشرتها مواقع يمنية لرضوان سعيد الجازعي
صورة نشرتها مواقع يمنية لرضوان سعيد الجازعي
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وحمل الجازعي سلاحه الرشاش ليوجهه صوب كل من هو أمامه، بسبب مشاكل بين أطفال في منطقة الجوازعة التابعة لمديرية القبيطة، مما أدى لمقتل 7 أشخاص بينهم أحد أقربائه، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأطفال.

وأكد شهود عيان أن الجاني لاذ بالفرار بعد الحادثة إلى أحد الجبال المجاورة، وأن الأمن لم يقبض عليه بعد، بحسب ما نقله موقع" نيوزيمن" الإخباري.

وطالب ناشطون بسرعة القبض على الجاني، معربين عن أسفهم وصدمتهم لهذه الجريمة المروعة التي هزت لحج واليمن.

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