.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الإعلام اليمني: جرائم الحوثي لن تمر دون عقاب

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني 3
الإرياني
اليمن والحوثي

وزير الإعلام اليمني: جرائم الحوثي لن تمر دون عقاب

الإرياني: "فظائع غير مسبوقة في التاريخ اليمني"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

توعد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بمحاسبة قيادات وأفراد ميليشيا الحوثي المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وأشار الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، اليوم السبت، إلى الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل يومي بحق المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفها بأنها "فضائع غير مسبوقة في التاريخ اليمني".

بوريل: الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بسبب الأزمة اللبنانية العرب والعالم لبنان بوريل: الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بسبب الأزمة اللبنانية

وأوضح أن هذه الجرائم والانتهاكات تجسد همجية ووحشية ميليشيا الحوثي، وتؤكد أنها لا تختلف في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب. وقال إن "المسؤولين عنها سواء كانوا قيادات أو أفرادا سيخضعون للمحاسبة، وسيلاحقون في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".

ولفت الإرياني إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات التي تتكرر بشكل يومي تعكس استخفاف ميليشيا الحوثي بأرواح الناس وانتهاجها سياسة الإرهاب المنظم، وتعمدها إذلال ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها بهدف تطويعهم وإخضاعهم، واستهتارها بالقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

وأرفق وزير الإعلام اليمني، مقطع فيديو لنماذج من جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
الأكثر قراءة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
قبل أن تذهب
سجل جرائم رئيسي ينتظره قبل الجلوس على كرسي رئاسة إيران
سجل جرائم رئيسي ينتظره قبل الجلوس على كرسي رئاسة إيران
اكتشف المزيد