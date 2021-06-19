وزير الإعلام اليمني: جرائم الحوثي لن تمر دون عقاب

توعد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بمحاسبة قيادات وأفراد ميليشيا الحوثي المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وأشار الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، اليوم السبت، إلى الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل يومي بحق المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفها بأنها "فضائع غير مسبوقة في التاريخ اليمني".

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وأوضح أن هذه الجرائم والانتهاكات تجسد همجية ووحشية ميليشيا الحوثي، وتؤكد أنها لا تختلف في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب. وقال إن "المسؤولين عنها سواء كانوا قيادات أو أفرادا سيخضعون للمحاسبة، وسيلاحقون في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".

ولفت الإرياني إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات التي تتكرر بشكل يومي تعكس استخفاف ميليشيا الحوثي بأرواح الناس وانتهاجها سياسة الإرهاب المنظم، وتعمدها إذلال ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها بهدف تطويعهم وإخضاعهم، واستهتارها بالقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

وأرفق وزير الإعلام اليمني، مقطع فيديو لنماذج من جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.