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الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين في كمين بمأرب

قوات من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من فرانس برس)

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين في كمين بمأرب

وزارة الخارجية اليمنية دانت مواصلة الحوثيين ارتكاب هجمات إرهابية ضد المدنيين في مأرب والحديدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي في كمين للجيش الوطني بشمال غربي مأرب.

وحاصرت قوات الجيش مجموعة من الحوثيين في جبهة محزام ماس، ودمرت مدفعية الجيش عربة عسكرية حوثية كانت في طريقها إلى غرب مأرب.

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قصف متتالٍ

يذكر أن الميليشيات الحوثية كانت شنت في العاشر من الشهر الحالي، قصفاً متتالياً على مدينة مأرب بصاروخين باليستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفة مسجداً وسجناً للنساء في إدارة شرطة المحافظة، أسفر عنه سقوط 10 قتلى و25 جريحاً من المدنيين بينهم نساء.

كذلك قامت مطلع الشهر الحالي باستهداف مماثل لمحطة وقود في حي الروضة، ما أدى إلى مقتل 21 مدنياً وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعتا لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.

"ارتهان إرادة الميليشيات للنظام الإيراني"

وفي وقت سابق اليوم الأحد، دانت وزارة الخارجية اليمنية مواصلة الحوثيين ارتكاب هجمات إرهابية ضد المدنيين بمحافظتي مأرب والحديدة، واعتداءاتهم الممنهجة التي تستهدف المدنيين عبر الطائرات المسيرة والمقذوفات والصواريخ.

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)

كما أكدت في بيان، أن تلك الهجمات الإرهابية والتصعيد العسكري المستمر ما هو إلا رسالة واضحة ورد جلي على كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

إلى ذلك اعتبرت أن ممارسات الحوثي "دليل إضافي على ارتهان إرادة الميليشيات للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة".

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