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شاهد.. تفكيك حقل ألغام حوثي قرب مطاحن الحديدة

تفكيك ألغام الحوثي
تفكيك ألغام الحوثي

شاهد.. تفكيك حقل ألغام حوثي قرب مطاحن الحديدة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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أكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأحد، أنها انتزعت شبكة من الألغام، زرعتها ميليشيا الحوثي بالقرب من مطاحن البحر الأحمر بالحديدة، غرب البلاد.

إلى هذا، أوضح المركز الإعلامي للقوات المشتركة، أن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك شبكة من الألغام المضادة للدروع، زرعها الحوثيون بالقرب من مطاحن البحر الأحمر قبل دحرهم.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية سبق أن قامت بعمليات مسح للمناطق القريبة من مطاحن البحر الأحمر، لكن عمليات المسح مستمرة، نظراً لكثرة وكثافة الألغام والعبوات الناسفة.

كما أوضح، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الإنسانية للقوات المشتركة في إزالة مخلفات ميليشيا الحوثي بالساحل الغربي.

ولفت إلى أن مخلفات الميليشيا من المتفجرات والألغام أدت إلى مقتل وإعاقة المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

يشار إلى أنه قد قتل 3 عناصر حوثية وأصيب 8 آخرون، أمس السبت، بانفجار لغم داخل مقر تدريب وتجهيز الألغام في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

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