شاهد.. قتلى وجرحى حوثيين بمعارك وغارات في مأرب

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الانقلابية في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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وأضاف،أن مدفعية الجيش دمّرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وعربة BMB وآليات قتالية أخرى تابعة للمليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة.

وفي جبهتي الكسارة والمشجح، لقي ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثياً مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش خلال معارك استمرت لأكثر من 5 ساعات، وفق المركز.

واكد، أن العديد من الجثث الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد مناطق الاشتباك.

وبالتزامن، استهدف طيران التحالف تعزيزات وتحركات حوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحقت بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ونشر المركز جانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة ماس شمال غرب مأرب.

في السياق، تفقد رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، اليوم السبت، سير العمليات القتالية شمال غرب محافظة مأرب.

وقدم التهنئة إلى القادة والجنود ورجال المقاومة الشعبية، بالانتصارات المتوالية ضد ميليشيات الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

وأشاد بالإسناد والدعم الذي يضطلع به الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما شدد على اليقظة العالية والالتزام التام بالخطط المرسومة لتدمير قدرات الميليشيا الكهنوتية وإجبارها على الاستسلام بقوّة السلاح باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب وتحقيق الإستقرار في عموم اليمن.