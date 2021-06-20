ميليشيات الحوثي ترفض إفراغ حمولة قمح لـ"الغذاء العالمي" في الحديدة

أكدت الحكومة اليمنية، مساء السبت، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، منعت إنزال حمولة سفينة من القمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، واجبرتها على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة.

واعتبرت ذلك امتداد لنهج الميليشيا الحوثية في عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية وعرقلة أداء المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها.



ميناء الحديدة سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)

مادة اعلانية

وأفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، ان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قامت بمنع إنزال حمولة السفينة "غلوريس سي" التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تحمل 12500 طن من القمح، واجبرتها على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة.. مؤكداً ان ذلك "امتداد لنهج الميليشيا في عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية وعرقلة أداء المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها".

وأضاف الإرياني، "هذا العمل يؤكد انتهاج ميليشيا الحوثي الإرهابية سياسة الافقار والتجويع، وعدم اكتراثها بالمأساة الانسانية والحالة المعيشية لملايين المعدمين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واتهم ميليشيات الحوثي باستغلال أوضاع المواطنين المأساوية في مناطق سيطرتها،" ورقة للمزايدة السياسية والإعلامية وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية ، وضمان وصول المساعدات لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها.. مشدداً على ضرورة وقف مساعي الميليشيا لتوسيع الكارثة الإنسانية وتحويلها إلى مادة للمساومة والابتزاز والتربح السياسي والمادي.

وكانت مصاد يمنية أفادت للعربية، في وقت سابق، بأن الميليشيات الحوثية أعاقت عمل المنظمات الأممية ومنعت وصول المساعدات، وترفض إنزال حمولة سفينة من القمح بميناء الحديدة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات الحوثية أجبرت السفينة على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن السفينة غلوريس سي تتبع لبرنامج الغذاء العالمي وتحمل 12500 طن من القمح.