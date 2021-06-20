.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ميليشيات الحوثي ترفض إفراغ حمولة قمح لـ"الغذاء العالمي" في الحديدة

عناصر من ميليشيات الحوثي في ميناء الصليف بالحديدة
اليمن والحوثي

ميليشيات الحوثي ترفض إفراغ حمولة قمح لـ"الغذاء العالمي" في الحديدة

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني : ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قامت بمنع إنزال حمولة السفينة "غلوريس سي" التابعة لبرنامج الغذاء العالمي

متابع الغاء المتابعة

  العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أكدت الحكومة اليمنية، مساء السبت، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، منعت إنزال حمولة سفينة من القمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، واجبرتها على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة.

واعتبرت ذلك امتداد لنهج الميليشيا الحوثية في عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية وعرقلة أداء المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها.

ميناء الحديدة
  • ميناء الحديدة
  • سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)
2 صور
ميناء الحديدة
ميناء الحديدة
سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)

وأفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، ان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قامت بمنع إنزال حمولة السفينة "غلوريس سي" التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تحمل 12500 طن من القمح، واجبرتها على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة.. مؤكداً ان ذلك "امتداد لنهج الميليشيا في عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية وعرقلة أداء المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها".

قتلى حوثيون بعملية تسلل بالحديدة.. وألغامهم تجهز على الفارين اليمن اليمن والحوثي قتلى حوثيون بعملية تسلل بالحديدة.. وألغامهم تجهز على الفارين
شاهد.. نزوح مدنيين إثر قصف حوثي على جنوب الحديدة اليمن اليمن والحوثي شاهد.. نزوح مدنيين إثر قصف حوثي على جنوب الحديدة

وأضاف الإرياني، "هذا العمل يؤكد انتهاج ميليشيا الحوثي الإرهابية سياسة الافقار والتجويع، وعدم اكتراثها بالمأساة الانسانية والحالة المعيشية لملايين المعدمين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واتهم ميليشيات الحوثي باستغلال أوضاع المواطنين المأساوية في مناطق سيطرتها،" ورقة للمزايدة السياسية والإعلامية وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية ، وضمان وصول المساعدات لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها.. مشدداً على ضرورة وقف مساعي الميليشيا لتوسيع الكارثة الإنسانية وتحويلها إلى مادة للمساومة والابتزاز والتربح السياسي والمادي.

وكانت مصاد يمنية أفادت للعربية، في وقت سابق، بأن الميليشيات الحوثية أعاقت عمل المنظمات الأممية ومنعت وصول المساعدات، وترفض إنزال حمولة سفينة من القمح بميناء الحديدة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات الحوثية أجبرت السفينة على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن السفينة غلوريس سي تتبع لبرنامج الغذاء العالمي وتحمل 12500 طن من القمح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
الأكثر قراءة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا
تعميم من تعميم من "الطيران المدني" بشأن القادمين للسعودية والرحلات الداخلية
قبل أن تذهب
متهمون بالفساد يترشحون لانتخابات العراق
متهمون بالفساد يترشحون لانتخابات العراق
اكتشف المزيد