خسائر فادحة لميليشيا الحوثي بجبهات عدة.. وعشرات القتلى

تكبّدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني والمقاومة في جبهتي الكسارة والمشجح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري إن الجيش أحبط محاولتي تسلل نفذتهما مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي الكسارة والمشجح، مؤكداً سقوط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأسير.

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وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الحوثي على امتداد الجبهة وأعطبت عدداً من الأطقم وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

بالتزامن، دمر طيران تحالف دعم الشرعية طاقمين كانا يحملان تعزيزات معادية ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما استهدف بغارات أخرى تجمعات الميليشيا غرب مأرب وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

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قتلى في صرواح

بينما في صرواح غرب مأرب، تمكن الجيش الوطني من تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية، فقد أكد مصدر عسكري أن الجيش خاض معركة شرسة امتدت لساعات، بعد أن حاولت الميليشيا تنفيذ هجوم على مواقع الجيش، إلا أن الجيش أفشل الهجوم وكبد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضح أن المعركة بدأت في وقت متأخر الأحد، حيث لقي فيها ما لا يقل عن 26 عنصراً من عناصر الميليشيا الحوثية مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، وعشرات الجرحى، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار، تحت ضربات الجيش الوطني والمقاومة.