شاهد.. عناصر حوثية تهرب من جبهات القتال في مأرب

بعد التصعيد الكبير الذي شهدته الساعات الماضية، تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران الجيش اليمني في جبهتي الكسارة والمشجح غرب محافظة مأرب.

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فقد نفّذت من قوات الجيش اليمني، الاثنين، كميناً نوعياً استهدف مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب المحافظة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش استدرجت مجاميع من الميليشيات إلى إحدى الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن يباشروها بالنيران من جميع الاتجاهات، مؤكداً سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

كما لفت إلى أن مدفعية الجيش دمّرت طقمين أثناء محاولتهما تعزيز الميليشيا وفك الحصار عنها ومصرع جميع من كانوا على متنهما.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية مواقع وتحركات الميليشيا الإيرانية غرب صرواح وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

أيضاً نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، جانب من المعارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الانقلابية في وادي حلحلان غربي مأرب.

كما نشر مقطع آخر لمدفعية الجيش وهي تدك أوكار الميليشيات الحوثية وعناصرها تلوذ بالفرار بجبهة صرواح غرب مأرب.

إحباط محاولات تسلل

إلى ذلك، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن قوات الجيش أحبطت محاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي الكسارة والمشجح، مؤكداً سقوط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأسير.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الحوثيين على امتداد الجبهة وأعطبت عدداً من الأطقم وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية طقمين كانا يحملان تعزيزات حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما استهدف بغارات أخرى تجمعات الميليشيا الإيرانية غرب مأرب وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

خسائر فادحة

يشار إلى أنه منذ فبراير الفائت، تسعى ميليشيا الحوثي للاستيلاء على مأرب، إلا أنها لم تحرز تقدماً يذكر، وتكبدت خسائر فادحة وسط مقاومة شديدة من الجيش اليمني.

وكانت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة قد استهدفت مناطق سكنية مدنية داخل المدينة نفسها. وبحسب ليز تيسين، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قصف الحوثيون محطة تزود بالوقود في وقت سابق من الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً إجمالاً، بينهم أطفال.