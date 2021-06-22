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فيديو.. تدمير آلاف صواعق التفجير كانت بطريقها للحوثيين

الصواعق المضبوطة
اليمن والحوثي

فيديو.. تدمير آلاف صواعق التفجير كانت بطريقها للحوثيين

الصواعق كانت في طريقها للحوثيين في منطقة الهاملي بعد أن تم تهريبها من القرن الإفريقي عبر سواحل رأس العارة وباب المندب

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العربية.نت - أوسان سالم

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أتلفت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الثلاثاء، كميات كبيرة من الصواعق المتفجرة التي تم ضبطها سابقاً أثناء ما كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أنه تم تفجير وإتلاف تلك الصواعق المتفجرة من قبل الفرق الهندسية التابعة للعمليات المشتركة.

وأوضح أن كمية الصواعق التي تم تفجيرها بلغت 149 صندوقاً تحتوي على مليون وأربعمئة ألف صاعق تفجير.

وكانت وحدات من اللواء 22 مشاة بالتنسيق مع العمليات المشتركة قد ضبطت في وقت سابق هذه الكمية من الصواعق وهي في طريقها للحوثيين في منطقة الهاملي بعد أن تم تهريبها من القرن الإفريقي عبر سواحل رأس العارة وباب المندب والتي تستخدمها الميليشيات في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات.

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