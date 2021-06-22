.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

 نزع 350 قذيفة حوثية من نفق بطول 200 متر جنوب اليمن

تفكيك ألغام الحوثي
تفكيك ألغام الحوثي

نزع 350 قذيفة حوثية من نفق بطول 200 متر جنوب اليمن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

انتزعت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، نحو 350 قذيفة لميليشيا الحوثي من نفق في منطقة "عقان" التابعة لمديرية المسيمير بمحافظة لحج، جنوب البلاد.

شاهد.. تفكيك حقل ألغام حوثي قرب مطاحن الحديدة اليمن شاهد.. تفكيك حقل ألغام حوثي قرب مطاحن الحديدة

ونقل مركز مسام لنزع الألغام، الاثنين، عن قائد الفريق 30 مسام، مسعد أحمد، أن فريقه قام بعملية نزع نوعية في منطقة عقان، وأنه تم استخراج ألغام ومتفجرات طمرت داخل نفق بطول 200 متر.

كما أشار المركز إلى أن عمليات النزع داخل هذا النفق انطلقت في شهر مارس 2021، وأنه تم تطهير 85% من هذا النفق واستخراج 350 قذيفة من المكان.

وذكر مركز "مسام"، أن الفريق عمل على توعية ساكني المنطقة بضرورة الإبلاغ عن أي مخلفات حرب، وأن أحد المواطنين قام بتسليم لغمين مضادين للدبابات كانا بحوزته وتم إيداعهما في قسم تجميع القذائف.

تفكيك ألغام

يشار إلى أن المركز الإعلامي للقوات المشتركة، أن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك شبكة من الألغام المضادة للدروع، زرعها الحوثيون بالقرب من مطاحن البحر الأحمر قبل دحرهم.

ولفت إلى أن الفرق الهندسية سبق أن قامت بعمليات مسح للمناطق القريبة من مطاحن البحر الأحمر، لكن عمليات المسح مستمرة، نظراً لكثرة وكثافة الألغام والعبوات الناسفة.

من الحوثيين (فرانس برس)
من الحوثيين (فرانس برس)

كما أوضح، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الإنسانية للقوات المشتركة في إزالة مخلفات ميليشيا الحوثي بالساحل الغربي.

ولفت إلى أن مخلفات الميليشيا من المتفجرات والألغام أدت إلى مقتل وإعاقة المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

يشار إلى أنه قد قتل 3 عناصر حوثية وأصيب 8 آخرون، أمس السبت، بانفجار لغم داخل مقر تدريب وتجهيز الألغام في مديرية حيس جنوب الحديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخبار سارة من كوبا.. لقاح أخبار سارة من كوبا.. لقاح "أبدالا" فعال بنسبة 92.28%
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
الأكثر قراءة
يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً
شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش
الجابر يعتذر لنواف بن سعد بعد الحكم بقضية الـ170 مليوناً الجابر يعتذر لنواف بن سعد بعد الحكم بقضية الـ170 مليوناً
جديد قضية طفل جديد قضية طفل "ذا فويس" المتهم بالشروع في قتل زميله
قبل أن تذهب
لماذا يغامر الأفارقة بالهجرة إلى اليمن رغم الحرب؟
لماذا يغامر الأفارقة بالهجرة إلى اليمن رغم الحرب؟
اكتشف المزيد