 نزع 350 قذيفة حوثية من نفق بطول 200 متر جنوب اليمن

انتزعت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، نحو 350 قذيفة لميليشيا الحوثي من نفق في منطقة "عقان" التابعة لمديرية المسيمير بمحافظة لحج، جنوب البلاد.

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ونقل مركز مسام لنزع الألغام، الاثنين، عن قائد الفريق 30 مسام، مسعد أحمد، أن فريقه قام بعملية نزع نوعية في منطقة عقان، وأنه تم استخراج ألغام ومتفجرات طمرت داخل نفق بطول 200 متر.

كما أشار المركز إلى أن عمليات النزع داخل هذا النفق انطلقت في شهر مارس 2021، وأنه تم تطهير 85% من هذا النفق واستخراج 350 قذيفة من المكان.

وذكر مركز "مسام"، أن الفريق عمل على توعية ساكني المنطقة بضرورة الإبلاغ عن أي مخلفات حرب، وأن أحد المواطنين قام بتسليم لغمين مضادين للدبابات كانا بحوزته وتم إيداعهما في قسم تجميع القذائف.

تفكيك ألغام

يشار إلى أن المركز الإعلامي للقوات المشتركة، أن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك شبكة من الألغام المضادة للدروع، زرعها الحوثيون بالقرب من مطاحن البحر الأحمر قبل دحرهم.

ولفت إلى أن الفرق الهندسية سبق أن قامت بعمليات مسح للمناطق القريبة من مطاحن البحر الأحمر، لكن عمليات المسح مستمرة، نظراً لكثرة وكثافة الألغام والعبوات الناسفة.

كما أوضح، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الإنسانية للقوات المشتركة في إزالة مخلفات ميليشيا الحوثي بالساحل الغربي.

ولفت إلى أن مخلفات الميليشيا من المتفجرات والألغام أدت إلى مقتل وإعاقة المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

يشار إلى أنه قد قتل 3 عناصر حوثية وأصيب 8 آخرون، أمس السبت، بانفجار لغم داخل مقر تدريب وتجهيز الألغام في مديرية حيس جنوب الحديدة.