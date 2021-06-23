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مأرب.. مصرع 17 حوثياً في كمين محكم بجبهة صرواح

اليمن والحوثي

مأرب.. مصرع 17 حوثياً في كمين محكم بجبهة صرواح

طيران تحالف دعم الشرعية يدمر 4 أطقم كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها

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العربية.نت - أوسان سالم 

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سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش اليمني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن قوات الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح، مؤكداً أن المعركة نتج عنها مصرع ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين.

وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وكان ما لا يقل عن 30 عنصراً حوثياً لقوا مصرعهم وأصيب العشرات، أمس الثلاثاء، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات مديرية رغوان، شمال غرب مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن قائد عسكري، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، انكسرت وتكبدت خسائر في العتاد والأرواح بعد أن حاولت التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان.

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وأشار إلى أن المعارك احتدمت إثر محاولة للميليشيا التقدم، إلا أن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً وإصابة آخرين، وتدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مشاهد مصورة من المعارك الدائرة ضد عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية غربي مأرب.

كما نشر مشاهد أخرى لدك قوات الجيش الوطني مواقع الميليشيا الحوثية وتدمير عدد من آلياتها في جبهات القتال غرب مأرب.

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