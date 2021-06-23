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صنعاء.. داعش الحوثية تمنع الفن في الأعراس

أعراس اليمن
تعبيرية

صنعاء.. داعش الحوثية تمنع الفن في الأعراس

تحرص الميليشيا على حضور مندوبين لها الأعراس والمناسبات الاجتماعية وإلقاء محاضرات تحريضية ضد الأغاني أوالموسيقى

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

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أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، تعميماً يقضي بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا، في ممارسات قمعية وحرب ممنهجة تذكّر بممارسات تنظيمات داعش وحركة طالبان في أفغانستان.

وكشفت وثيقة صادرة عن القيادي الحوثي المعين من قبل الميليشيا بمنصب محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، عن توجيهات إلى مديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية بما وصفه (الحد من ظاهرة الفنانين والفنانات في المناسبات والأعراس من خلال التوعية القرآنية للمجتمع).

التعميم الذي أصدره الحوثي
التعميم الذي أصدره الحوثي

وتضمّن التعميم الحوثي تمييزاً عنصرياً بإشارته إلى من وصفهم (بعض من عامة المجتمع) قال إنهم يقومون بإحضار الفنانين والفنانات في مناسباتهم الخاصة (الأعراس).

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وتحرص ميليشيا الحوثي في مديريات محافظة صنعاء على حضور مندوبين لها فعاليات الأعراس والمناسبات الاجتماعية وإلقاء محاضرات تحريضية ضد الأغاني أو الموسيقى.

وعبر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعية، عن استيائهم من الإجراءات الحوثية ضمن تضييقها على الحريات العامة والشخصية، متساءلين، "ماذا أبقيتم إذن لداعش والقاعدة وتنظيم الدولة؟!".

ووصف عضو البرلمان اليمني أحمد حاشد، قرار الحوثي منع الغناء، بأنه "تعبير عن ذروة الفشل الاقتصادي والإحباط السياسي والتعويض بالبحث عن نجاح لم ولن يجدوه، وسينتهون إلى فشل ذريع ومريع على كل الصعد والمستويات".. وأضاف" داعش في صنعاء بالنسخة الحوثية".

وتمنع ميليشيا الحوثي الأجواء الاحتفالية والموسيقى والغناء في الأماكن العامة والتعليم المختلط بمناطق سيطرتها حيث شهدت عدة مدن يمنية حالات اعتداء من مسلحي الحوثي على مدنيين في أعراس وحفلات تخرج.

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