تعذيب وحشي.. إنشاء رابطة لحماية المعنفات بسجون الحوثي

أُعلن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، السبت، عن إشهار رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون ميليشيات الحوثي، والتي تضم عددا من الناشطات والناجيات من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

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وأكدت رئيسة الرابطة نورا الجروي، أن تأسيس هذه الرابطة جاءت في إطار تصعيد ملف الناجيات حقوقياً وانسانياً في المحافل الدولية وفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي الإرهابية التي ترتكب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق النساء في اليمن.

كما تحدثت عدد من المختطفات الناجيات من سجون الميليشيا، عن الانتهاكات والجرائم التي تعرضن لها في سجون الحوثيين، والظروف والمعاناة التي يواجهنها بعد الاعتقال.

إدانة الجرائم والانتهاكات

إلى ذلك، طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في معتقلاتها غير القانونية، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

كما استذكر الإرياني، في بيان، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عشرات الآلاف من السياسيين والصحافيين والناشطين وأسرى الجيش في المعتقلات غير القانونية التابعة لميليشيا الحوثي، والذين يتعرضون بشكل يومي لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، انتقاما من مواقفهم المناهضة والرافضة للميليشيا.

كما أوضح ان الناجين من معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية سجلوا شهاداتهم عن فصول التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له خلال فترات اعتقالهم، والطرق والأساليب التي تنتهجها الميليشيافي تعذيب المعتقلين من السياسيين والإعلاميين المناهضين لها، وقصص العشرات من المعتقلين الذين لفظوا أنفاسهم تحت التعذيب.

يشار إلى أن وزير الإعلام اليمني، كان شدد على أن جرائم التعذيب التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في معتقلاتها لم تسلم منها حتى النساء اللاتي تعرضن لتعذيب نفسي وجسدي وتحرش في سجون خاصة.