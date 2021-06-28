الحديدة.. فشل حوثي في إطلاق باليستي يحدث كارثة بصفوف ميليشياتها

أدى إطلاق غير ناجح لصاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية في موقع الانطلاق بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيا التابعة لإيران فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من مناطق سيطرتها شرق كيلو 16 شمال شرق مدينة الحديدة تزامنا مع إعلانها استهداف السعودية بخمسة صواريخ باليستية.

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وأكد أن الصاروخ انفجر في مكان الإقلاع وسمع دوي الانفجار الكبير كل سكان مدينة الحديدة، وأثار الرعب في صفوفهم.

كما أضاء الانفجار سماء الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة.

وتستغل الميليشيا الحوثية التزام القوات المشتركة وتحالف دعم الشرعية باتفاق ستوكهولم في تحويل الحديدة إلى منصة لاعتداءاتها على المملكة العربية السعودية سواء بالصواريخ الباليستية أو بالزوارق المفخخة إيرانية الصنع، بحسب إعلام القوات المشتركة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية للميليشيا الحوثية، استهدفت جميعها مدنيين وأعياناً مدنية جنوب البلاد في غضون 48 ساعة.

وأشار التحالف في بيان إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وأكد التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة، منوهاً بأن كافة محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.