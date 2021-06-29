اليمن.. مقتل خبيرين عسكريين إيرانيين في الجوف

كشف مسؤول عسكري يمني عن مصرع خبيرين عسكريين إيرانيين في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، ربيع القرشي، أمس الاثنين، إن الخبيرين الإيرانيين لقيا حتفهما بجبهة الخنجر، أثناء نزولهما لرفع التقارير برفقة القيادي الحوثي أبوهاشم القابوسي، قائد الحراسة الخاصة لعبدالملك الحوثي.

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وأوضح القرشي، على صفحته بموقع "تويتر"، إن الخبير الأول اسمه الحركي "إدريس أصغر" وينتمي لفيلق القدس "كتيبة 14 - فرقة 22 مهدي"، فيما يدعى الخبير الثاني "رحنا بهرام" وينتمي لـ"الكتيبة 15 حمزة" في فيلق القدس.

ونشر المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني صورة قال إنها "لأحد قتلى الخبراء الإيرانيين"، تظهره إلى جانب "سفير إيران لدى الحوثيين" حسن ايرلو.

وتدور معارك عنيفة منذ أسابيع في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، حيث ينفذ الجيش اليمني هجمات وعمليات نوعية خاطفة، كبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت مصادر إعلامية يمنية أكدت قبل يومين مصرع المدعو أبو هاشم القابوسي، قائد الحراسة الخاصة لزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، أثناء استقباله من قبل قيادات عسكرية حوثية بالجوف، وذلك إثر قصف مدفعي لقوات الجيش.