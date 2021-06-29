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اليمن.. مقتل خبيرين عسكريين إيرانيين في الجوف

An army soldier stands next to graves of Houthi fighters in the historical town of Baraqish in Yemen's al-Jawf province after it was taken over by pro-government forces from Houthi fighters April 6, 2016. REUTERS/Ali Owidha TPX IMAGES OF THE DAY
مقبرة دفن فيها قتلى الحوثيين في الجوف (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل خبيرين عسكريين إيرانيين في الجوف

الخبيران "إدريس أصغر" و"رحنا بهرام" ينتميان لفيلق القدس وقُتلا أثناء نزولهما لرفع التقارير برفقة القيادي الحوثي أبوهاشم القابوسي

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العربية.نت - أوسان سالم 

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كشف مسؤول عسكري يمني عن مصرع خبيرين عسكريين إيرانيين في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، ربيع القرشي، أمس الاثنين، إن الخبيرين الإيرانيين لقيا حتفهما بجبهة الخنجر، أثناء نزولهما لرفع التقارير برفقة القيادي الحوثي أبوهاشم القابوسي، قائد الحراسة الخاصة لعبدالملك الحوثي.

العمليات العسكرية في الجوف (أرشيفية)
العمليات العسكرية في الجوف (أرشيفية)

وأوضح القرشي، على صفحته بموقع "تويتر"، إن الخبير الأول اسمه الحركي "إدريس أصغر" وينتمي لفيلق القدس "كتيبة 14 - فرقة 22 مهدي"، فيما يدعى الخبير الثاني "رحنا بهرام" وينتمي لـ"الكتيبة 15 حمزة" في فيلق القدس.

ونشر المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني صورة قال إنها "لأحد قتلى الخبراء الإيرانيين"، تظهره إلى جانب "سفير إيران لدى الحوثيين" حسن ايرلو.

الصورة التي نشرها القرشي لأحد الخبيرين مع ايرلو
الصورة التي نشرها القرشي لأحد الخبيرين مع ايرلو
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وتدور معارك عنيفة منذ أسابيع في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، حيث ينفذ الجيش اليمني هجمات وعمليات نوعية خاطفة، كبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت مصادر إعلامية يمنية أكدت قبل يومين مصرع المدعو أبو هاشم القابوسي، قائد الحراسة الخاصة لزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، أثناء استقباله من قبل قيادات عسكرية حوثية بالجوف، وذلك إثر قصف مدفعي لقوات الجيش.

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