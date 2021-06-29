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استهداف حوثي لمأرب.. باليستي يطال حياً سكنياً ويقتل طفلاً

من موقع مجزرة مأرب (أرشيفية - فرانس برس)
من موقع مجزرة مأرب (أرشيفية - فرانس برس)

استهداف حوثي لمأرب.. باليستي يطال حياً سكنياً ويقتل طفلاً

أكثر من 120 مدنياً بينهم 15 طفلاً قتلوا في مأرب خلال الأشهر الستة الأخيرة

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دبي – العربية.نت

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في هجوم حوثي جديد على مأرب، اليوم الثلاثاء، سقط صاروخ أطلقته الميليشيات المدعومة من إيران على حي سكني في المحافظة.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن الصاروخ الباليستي سقط على حي الروضة السكني وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم طفل.

الجيش اليمني: تحرير مواقع مهمة في مأرب اليمن اليمن والحوثي الجيش اليمني: تحرير مواقع مهمة في مأرب

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أوضح أمس، أن الجيش والمقاومة الشعبية يواصلان العمليات الدفاعية والهجومية ضد الميليشيات، في مختلف جبهات القتال في مأرب.

كما أكد أن الجيش أفشل عدة تسللات وهجمات للميليشيات الحوثية في جبهات مأرب (صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان وجبل مراد والعبدية وذنة وماس ورغوان).

نازحون في مأرب (فرانس برس)
نازحون في مأرب (فرانس برس)

مجزرة تلو الأخرى

وأدى العنف في المحافظة اليمنية إلى نزوح أكثر من 22 ألف شخص منذ أوائل فبراير الماضي، وفق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يواصل الحوثيون هجماتهم.

وكان مطلع الشهر الجاري (الخامس من يونيو 2021) سجل مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً، في هجوم حوثي استهدف محطة للوقود في وضح النهار، كما قتل 10 أشخاص على الأقل في 11 من الشهر الجاري، عندما استهدفت الميليشيات مسجداً في حي سكني وسط مأرب وسجن للنساء وسيارات إسعاف.

وأعلنت الحكومة اليمنية أن أكثر من 120 مدنياً، بينهم 15 طفلاً قتلوا، وأصيب أكثر من 220 في الأشهر الستة الماضية.

عناصر من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
عناصر من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)

يذكر أن مأرب تشهد منذ فبراير الماضي هجمات حوثية على الرغم من كافة الدعوات الدولية لوقف التصعيد العسكري، خوفا على ما يقارب مليون نازح في المحافظة.

ومنذ أسابيع، انطلقت وساطة عمانية برعاية الأمم المتحدة للدفع نحو وقف النار في البلاد، إلا أن الميليشيات لا تزال مستمرة في هجماتها مقوضة المساعي الدولية لتحقيق هذا الهدف.

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