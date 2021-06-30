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ألمانيا: الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات لمناطق سيطرتهم

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (أرشيفية- فرانس برس)

ألمانيا: الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات لمناطق سيطرتهم

ماس: الهجوم الحوثي على مأرب يقلقنا كثيرا لوجود آلاف النازحين

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دبي- العربية.نت

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شدد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس على أهمية حل النزاع في اليمن. وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، من برلين اليوم الأربعاء، أن الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات للمحتاجين في مناطق سيطرتهم.

وشدد على وجوب العمل على إيصال المساعدات إلى كافة المواطنين اليمنيين.

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وقف النار

كما حث على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ووقف النار في البلاد، مؤكدا في الوقت عينه أن الملف اليمني وتطوراته لا تنفصل عن الوضع الاقلمي.

وردا على سؤال حول المساعي الألمانية لوقف النار، أوضح الوزير أن بلاده تشارك مع حلفائها بطرق مختلفة لانهاء النزاع.

نازحون من مأرب (رويترز)
نازحون من مأرب (رويترز)

إلى ذلك، أشار إلى أن الهجوم على مأرب من قبل ميليشيات الحوثي يقلق بلاده والمجتمع الدولي كثيرا، لوجود آلالاف النازحين، الذين يتم تشريدهم من جديد.

التزام الحكومة اليمنية

من جهته، شدد وزير الخارجية اليمني على التزام الحكومة الشرعية وتشجيعها لمساعي وقف النار في البلاد.

كما أكد أن الميليشيات الحوثية تصعد قصفها وهجماتها تجاه المناطق المدنية، والأحياء السكنية.

نازحون أطفال في أحد مخيمات مأرب (رويترز)
نازحون أطفال في أحد مخيمات مأرب (رويترز)

إلى ذلك، تطرق إلى مسألة سفينة صافر، التي تمنع الميليشيات فريقا أمميا من صيانتها، لافتا إلى أنها تتعامل مع الأمر بشكل خطير وغير مسؤول.

يذكر أن مساعي دولية وأممية عدة انطلقت قبل أشهر من أجل الحث على وقف النار، بغية استئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، من أجل حل النزاع، إلا أن الميليشيات المدعومة من إيران تواصل هجماتها العسكرية، لا سيما في محافظة مأرب التي تضم أكثر من مليون نازح، مقوضة أي جهود في هذا السياق.

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