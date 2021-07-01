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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة داخل أجواء اليمن

Houthis launch drone targeting school in Saudi Arabia’s Asir, no injuries reported
أرشيفية
اليمن والحوثي

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة داخل أجواء اليمن

الجيش اليمني، أعلن في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للميليشيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للمليشيات الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد في بيان اليوم الخميس، أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملاتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان التحالف أعلن الأربعاء اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المناطق الجنوبية في السعودية.

يذكر أن التحالف كان أعلن أيضا قبل أيام، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، خلال 48 ساعة، 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية، حاولت استهداف أعيان مدنية جنوب البلاد.

وكان الجيش اليمني، أعلن في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين لميليشيات الحوثي في صرواح غرب مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين أثناء تحليقهما في أجواء جبهة صرواح، باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان.

يأتي ذلك غداة إسقاط قوات الجيش اليمني، طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب.

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