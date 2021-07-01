الجيش اليمني يسقط مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه مأرب

أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين لميليشيات الحوثي في صرواح غربي مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين أثناء تحليقهما في أجواء جبهة صرواح، باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان.

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يأتي ذلك غداة إسقاط قوات الجيش اليمني، طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب.

مواصلة استهداف المدنيين

وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة إيرانية الصنع، لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، الأمر الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء.

إلى هذا، كشفت إحصائية رسمية، عن مقتل وإصابة 74 مدنياً خلال شهر يونيو جراء قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأحياء السكنية في مدينة مأرب، شمال شرق اليمن، بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.

وأفادت الإحصائية التي نشرها الموقع الرسمي للسلطة المحلية بمحافظة مأرب، إنه منذ 5 وحتى 29 يونيو الجاري، سقط 34 قتيلاً بينهم طفلان، و40 جريحاً بينهم 3 أطفال وامرأة، جراء القصف الحوثي.