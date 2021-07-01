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الصليب الأحمر مستعد لتسهيل أي عمليات لتبادل أسرى باليمن

الصليب الأحمر اليمن

الصليب الأحمر مستعد لتسهيل أي عمليات لتبادل أسرى باليمن

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، استعدادها تسهيل عمليات إطلاق سراح الأسرى لدى مختلف الأطراف اليمنية المتنازعة.

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إلى هذا، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: "تحدثتُ اليوم مع رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، حول التحديات الإنسانية الملحة في ‎اليمن والاستجابة المنسقة مع الهلال الأحمر اليمني للاحتياجات الطارئة في البلاد".

وجدد المسؤول الدولي الذي يزور حاليا العاصمة المؤقتة عدن، استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسهيل أي عمليات مستقبلية لإطلاق سراح المحتجزين من جميع أطراف النزاع.

وتطرق الاجتماع الافتراضي ايضا حسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية إلى الوضع الإنساني في محافظة مأرب "على ضوء الاستهداف الحوثي المتكرر للمدنيين والنازحين، وما يمكن ان يقوم به الصليب الأحمر في هذا الجانب.

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس
عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس

وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى تصاعد جرائم الحوثيين الإرهابية رغم الدعوات الدولية المطالبة بالتوقف عن استهداف المدنيين، لافتا إلى ان السلوك الإرهابي المتصاعد لميليشيا الحوثي يؤكد انها جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام انطلاقا من تاريخها الطويل في نقض التفاهمات وعدم الالتزام بالاتفاقات منذ العام 2004م.

وأنجزت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين رعتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وشملت الإفراج عن 1056 أسيرا من الجانبين في أكبر صفقة تبادل.

ميليشيا الحوثي أفشلت محادثات الأردن

وأفشلت ميليشيا الحوثي، جولة مشاورات تبادل الأسرى والمعتقلين التي عقدت في الأردن، نهاية يناير الماضي واستمرت شهر، دون تحقيق أي تقدم، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

وأكد رئيس الوفد الحكومي، في ذلك الوقت، إن وفد ميليشيا الحوثي، أصر على إفشال جولة المشاورات، رغم تقديم وفد الحكومة الكثير من التنازلات؛ كونه ملف إنساني؛ إلا أن الحوثي استمر في تعنته ووضع العراقيل للإفشال.

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