الجيش اليمني يستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين في صعدة.. إسقاط مسيرة

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوماً للحوثيين على مواقع الجيش في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.

ونقلت الوكالة عن قائد اللواء الثالث عاصفة محمد العجابي القول إن اللواء أحبط "محاولة هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال (الكلح)".

مادة اعلانية

وذكر العجابي أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، مضيفاً أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة".

إسقاط مسيرة حوثية جنوب الحديدة

وفي تطور آخر، قالت ألوية العمالقة، اليوم السبت، إن القوات المشتركة أسقطت طائرة استطلاع تابعة للحوثيين جنوب الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري أن "القوات المشتركة رصدت طائرة استطلاع حوثية مسيرة، كانت تحلق في سماء منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية".

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف النقاب عن هويته، أن "القوات المشتركة باشرت التعامل مع طائرة الاستطلاع الحوثية وتمكنت من إسقاطها بضربة مركزة".

ولقي أكثر من 13 عنصراً من ميليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، أمس الجمعة، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الجنود "أفشلوا محاولة تسلل عناصر حوثية باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح".