.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش اليمني يستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين في صعدة.. إسقاط مسيرة

عناصر من الجيش اليمني في مأرب - فرانس برس
عناصر من الجيش اليمني
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين في صعدة.. إسقاط مسيرة

القوات المشتركة أسقطت طائرة استطلاع تابعة للحوثيين جنوب الحديدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوماً للحوثيين على مواقع الجيش في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.

ونقلت الوكالة عن قائد اللواء الثالث عاصفة محمد العجابي القول إن اللواء أحبط "محاولة هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال (الكلح)".

وذكر العجابي أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، مضيفاً أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة".

إسقاط مسيرة حوثية جنوب الحديدة

وفي تطور آخر، قالت ألوية العمالقة، اليوم السبت، إن القوات المشتركة أسقطت طائرة استطلاع تابعة للحوثيين جنوب الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري أن "القوات المشتركة رصدت طائرة استطلاع حوثية مسيرة، كانت تحلق في سماء منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية".

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف النقاب عن هويته، أن "القوات المشتركة باشرت التعامل مع طائرة الاستطلاع الحوثية وتمكنت من إسقاطها بضربة مركزة".

قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قصص اقتصادية اقتصاد مصر قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان

ولقي أكثر من 13 عنصراً من ميليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، أمس الجمعة، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الجنود "أفشلوا محاولة تسلل عناصر حوثية باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
الأكثر قراءة
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
السعودي السعودي "رشاش" مجرم الثمانينيات.. شهود عيان يحكون قصصه
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون
شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب
الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
قبل أن تذهب
هكذا تهدد ميليشيا الحوثي حركة الملاحة العالمية
هكذا تهدد ميليشيا الحوثي حركة الملاحة العالمية
اكتشف المزيد