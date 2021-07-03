.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حكومة اليمن ترحب ببيان السعودية وتجدد تمسكها باتفاق الرياض

Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan (L), Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (C) and Yemen's President Abd-Rabbu Mansour Hadi (R) are seen with other diplomats and guets during a signing ceremony of a saudi-brokered deal between Yemen's government and southern separatists to end a power struggle in the southern port of Aden in Riyadh, Saudi Arabia, November 5, 2019. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
من توقيع اتفاق الرياض في العاصمة السعودية في نوفمبر 2019

حكومة اليمن ترحب ببيان السعودية وتجدد تمسكها باتفاق الرياض

اعتبرت أن "اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الجمعة، بكل المضامين الواردة في بيان المملكة العربية السعودية وجددت تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله.

وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان، أن "اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن كلها دون تمييز ويهدد الأمن القومي العربي والمصالح الدولية".

وفيما أشارت الحكومة إلى "التزامها بنفس النهج الضروري لتطبيق الاتفاق"، دعت في الوقت ذاته المجلس الانتقالي الجنوبي إلى "إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها وإلغاء ما تم من إجراءات"، حسب تعبيرها.

وجددت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "حرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ورفضها كافة أشكال التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي والمجتمعي".

من توقيع اتفاق الرياض في العاصمة السعودية في نوفمبر 2019
من توقيع اتفاق الرياض في العاصمة السعودية في نوفمبر 2019

وحثت المجلس الانتقالي على "الاستجابة الجادة والصادقة لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والحرص على العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعب اليمني".

معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً اليمن اليمن والحوثي معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً

وكانت السعودية قد دعت الجمعة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وجاء في خبر نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "استمراراً لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضاً عن الخلافات والتجاذبات، فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض".

وقد تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نتائج محبطة.. الشيخوخة تحددها عوامل بيولوجية وليست بيئية نتائج محبطة.. الشيخوخة تحددها عوامل بيولوجية وليست بيئية
هكذا فرضت فرنسا ضريبة غريبة تسببت في انتشار الأمراض هكذا فرضت فرنسا ضريبة غريبة تسببت في انتشار الأمراض
الأكثر قراءة
السعودي السعودي "رشاش" مجرم الثمانينيات.. شهود عيان يحكون قصصه
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب
مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون
الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن عملية تاكوبا التي أطلقت ضد داعش في إفريقيا؟
ماذا تعرف عن عملية تاكوبا التي أطلقت ضد داعش في إفريقيا؟
اكتشف المزيد