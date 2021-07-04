هجوم حوثي على مسجد في أبين.. وتقدم للجيش في البيضاء

استهدفت ميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، مسجداً داخل معسكر اللواء الخامس للجيش اليمني في أبين جنوب اليمن، بحسب ما كشفت مصادر للعربية/الحدث، ما أدى إلى سقوط 7 قتلى.

فيما ذكرت مصادر محلية أن الصاروخ الحوثي استهدف المسجد داخل القاعدة العسكرية أثناء الصلاة.

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تقدم في البيضاء

بالتزامن، أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الجيش استعاد عشرات المواقع الاستراتيجية في البيضاء باليمن.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، إن الجيش اليمني تمكن بإسناد من تحالف دعم الشرعية من قطع خطوط إمداد جماعة الحوثي فيما تبقى من مواقع في البيضاء.

١-أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء،ويتمكنون من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية أهمها جبل شبكة ومنطقة قربة وامسوادنه وذا مخشب وجاحور ومواقع في منطقة آل عبيد واجزاء واسعة من مثلث الجماجم، وسط احتفاء وترحيب شعبي كبير pic.twitter.com/63BqsuWnAO — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 4, 2021

وقال إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققوا انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وتمكنوا من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية، أهمها جبل شبكة ومنطقة قربة وامسوادنه وذا مخشب وجاحور ومواقع في منطقة آل عبيد وأجزاء واسعة من مثلث الجماجم، وسط احتفاء وترحيب شعبي كبير.

كما أكد أن الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تمكنوا من قطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم، والمعارك الآن على أشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة.

٢-الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية يتمكنون من قطع خطوط امداد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم، والمعارك الآن على اشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة pic.twitter.com/HnRuseZfLr — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 4, 2021

وتابع "تقدم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستمر وسط تقهقر وانكسار كبير لميليشيا الحوثي ومصرع وجرح العشرات من عناصرها بينهم قيادات، واستعادة عدد من الآليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومستودعات ذخيرة متنوعة، وإعطاب عدد من الأطقم، وما زالت المعارك والتقدم مستمرة حتى الآن".

وكانت قوات الشرعية اليمنية أعلنت الجمعة، بدء عملية عسكرية واسعة، لاستكمال تحرير محافظة البيضاء، وسط البلاد، من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

وأكدت تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، وسط استمرار التقدم الميداني، وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.