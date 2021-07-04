الحديدة.. القوات المشتركة تتصدى لتصعيد حوثي جديد

تصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأحد، لتصعيد جديد لميليشيات الحوثي ضد المدنيين والأعيان المدنية في مدينة الحديدة وريفها، وكبدتها خسائر بشرية ومادية.

ونقل إعلام القوات المشتركة عن مصدر عسكري قوله إن الميليشيات التابعة لإيران استهدفت بأسلحة رشاشة وقذائف الهاون أعياناً مدنية في حي منظر السكني بمدينة الحديدة وتجمعات سكانية في مديرية التحيتا "وفق سياسة ممنهجة تتعمد إعاقة تطبيع الحياة في تلك المناطق وإجبار الأهالي على النزوح مجدداً".

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غير أن المصدر أكد أنه سرعان ما تم التعامل مع هذا التصعيد الحوثي بحزم، موضحاً أن القوات المشتركة وجهت ضربات موجعة بالسلاح المناسب على أهداف ثابتة وأخرى متحركة لميليشيات الحوثي بعد رصد دقيق لتحركاتها ومصادر نيرانها.

كما أشار إلى تحقيق إصابات مباشرة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وكبدت الميليشيات خسائر مادية.

خروقات جديدة

في السياق، ردت القوات المشتركة، اليوم الأحد، على خروقات جديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من شرق وجنوب مدينة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة بأن ميليشيات الحوثي استهدفت مناطق سكنية في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، مضيفاً أن القرى السكنية في الدريهمي تعرضت لاستهداف مماثل، حيث استخدمت الميليشيات مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية.

إلى ذلك أكد المصدر أن مدفعية القوات المشتركة ردت على خروقات الميليشيات بضربات مركزة، تكللت بإخماد مصادر النيران وإيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.