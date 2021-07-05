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الجيش اليمني: فتحنا جبهات عدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثي

مقابلة رئيس قطاع الاعلام بالجيش اليمني العقيد يحيى الحاتمي

الجيش اليمني: فتحنا جبهات عدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثي

الجيش اليمني: وجهنا ضربة قوية للميليشيات الحوثية في جبهة البيضاء

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس قطاع الإعلام في الجيش اليمني يحيى الحاتمي في مقابلة مع "العربية" إن الجيش اليمني وجه ضربة قوية للميليشيات الحوثية في جبهة البيضاء، مؤكدا أن قوات الجيش فتحت جبهات جديدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثيين.

وأضاف أن إيران رمت بكل ثقلها لتمكين الحوثيين من السيطرة على مأرب.

في الأثناء، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاومة البيضاء تمكنت من تحرير مواقع الجماجم الإستراتيجية بمديرية الزاهر بآل حميقان بمحافظة البيضاء.

فرار عائلات الحوثي

وأضافت أن عشرات القيادات الحوثية والمشرفين يواصلون نقل عوائلهم من مدينة البيضاء إلى محافظتي ذمار وصنعاء تزامناً مع تقدم الجيش الوطني وسيطرته على بعض مناطق محافظة البيضاء.

تأتي هذه الإجراءات الحوثية تحسبا لسيطرة قوات الجيش على محافظة البيضاء.

كانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة أطلقت سابقا عملية عسكرية، تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات استراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء (عاصمة المحافظة).

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