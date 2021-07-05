تقدم للجيش اليمني في البيضاء.. وتحرير الخلوة والروضة

واصل الجيش اليمني اليوم الاثنين تقدمه في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث بأن قوات الشرعية اليمنية حررت منطقتي الخلوة والروضة في المحافظة اليمنية

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وكانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة أطلقت سابقا عملية عسكرية، تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات استراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء (عاصمة المحافظة).

تحرير عدة مواقع

كما نجحت في تحرير العديد من المواقع المهمة وتأمينها في مديرية الصومعة، وألحقت بالمليشيا الحوثية خسائر كبيرة.

أما في المحور الغربي بمديرية الزاهر، والتي انطلقت صباح أمس عملية عسكرية من محورين، فتمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من تحرير عزلة قربة بالكامل فضلا عن العديد من القرى في عزلة الغيلمة القريبة من مديرية ذي ناعم.

كذلك، في المحور الثاني تمكنت قوات الشرعية من تحرير مناطق واسعة وصولاً إلى المرتفعات المطلة على مركز مديرية الزاهر، والتي تبعد عن مدينة البيضاء من 15- 20 كم.

إلى ذلك، وصلت طلائع الجيش والمقاومة إلى أولى مناطق "قوعة ال مظفر" التي تتبع إداريا مديرية البيضاء المحاذية لعاصمة المحافظة (مدينة البيضاء).

وتمكنت من استعادة أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، وكميات من العتاد والذخائر المتنوعة كانت تكدّسها المليشيات في المناطق المحررة قبل دحرها.