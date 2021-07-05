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وزير إعلام اليمن: مديرية الزاهر بالبيضاء محررة بالكامل

Yemeni army launches fierce offensive against Houthis in Nihm, al-Jawf
عنصر من الجيش اليمني

وزير إعلام اليمن: مديرية الزاهر بالبيضاء محررة بالكامل

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دبي - العربية.نت

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يواصل الجيش اليمني اليوم الاثنين، تقدمه في محافظة البيضاء وسط البلاد، حيث أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استعادة مركز مديرية الزاهر.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر"، مرفقة بفيديوهات، أنه ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، تمت استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسط زغاريد عمت المكان، وفرحة عارمة.

كما أضاف "باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل من دنس ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأبطال الجيش والمقاومة يستعيدون منطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات الميليشيا وسقوط عناصرها وفرار من تبقى".

فتح جبهات جديدة

من جانبه، أعلن الجيش اليمني في مقابلة مع "العربية" اليوم، على فتح جبهات جديدة في البيضاء لا يتوقعها الحوثيون.

وكانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة أطلقت سابقا عملية عسكرية، تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات استراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء (عاصمة المحافظة)

كما نجحت في تحرير العديد من المواقع المهمة وتأمينها في مديرية الصومعة، وألحقت بالميليشيا الحوثية خسائر كبيرة.

أما في المحور الغربي بمديرية الزاهر، والتي انطلقت صباح أمس عملية عسكرية من محورين، فتمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من تحرير عزلة قربة بالكامل، فضلا عن العديد من القرى في عزلة الغيلمة القريبة من مديرية ذي ناعم.

تحرير مناطق واسعة

كذلك، في المحور الثاني تمكنت قوات الشرعية من تحرير مناطق واسعة وصولاً إلى المرتفعات المطلة على مركز مديرية الزاهر، والتي تبعد عن مدينة البيضاء 15- 20 كم.

إلى ذلك، وصلت طلائع الجيش والمقاومة إلى أولى مناطق "قوعة ال مظفر" التي تتبع إداريا مديرية البيضاء المحاذية لعاصمة المحافظة (مدينة البيضاء).

وتمكنت من استعادة أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، وكميات من العتاد والذخائر المتنوعة كانت تكدّسها الميليشيات في المناطق المحررة قبل دحرها.

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