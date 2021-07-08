مقتل قائد العمليات العسكرية للحوثيين في جبهة البيضاء

مع مواصلة الجيش اليمني تقدمه في محافظة البيضاء وسط البلاد، أفادت مصادر محلية للعربية/الحدث بمقتل قائد العمليات العسكرية لميليشيات الحوثي في جبهة البيضاء.

وفيما لم تعرف تفاصيل أكثر عن القيادي، أعلن الجيش أنه صد اليوم بالتعاون مع المقاومة الشعبية عدة هجمات حوثية.

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وأكد المركز الإعلامي للمقاومة، سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، وأسر اثنين من قادتهم هم حمزة علي يحيى الشرفي وهشام محمد حسن الأشول.

تحرير عدة مناطق

يشار إلى أن الجيش اليمني، كان أعلن قبل يومين تحرير عدة مناطق في المحافظة، منها منطقة العادية آل مظفر بالكامل ووادي ممدود بمديرية البيضاء

كما أكد أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبعد استكمالها تحرير مديرية الزاهر، حررت منطقة العادية آل مظفر بالكامل، مضيفا أنه سيواصل الزحف صوب عاصمة المحافظة، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات .

أهمية البيضاء

يذكر أن أهمية البيضاء تكمن في أنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، خمس من تلك المحافظات "مُحرَّرَة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.