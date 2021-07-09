اليمن.. بريطانيا تدعو لتنفيذ كامل اتفاق الرياض

بعد تصريحات القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن والسفير الفرنسي، أعرب السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، الجمعة، عن قلقه من التصعيد الأخير في الجنوب.

قلق جدا من التصعيد الأخير في الجنوب والذي يخالف اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين. يجب إنهاء الإجراءات الاستفزازية ويجب على الجانبين العودة فورًا إلى طاولة المفاوضات في ظل الوساطة السعودية للاتفاق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض — Michael Aron (@HMAMichaelAron) July 9, 2021

وحث جميع الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض. وقال آرون، في تغريدة على حسابه في تويتر، "قلق جدا من التصعيد الأخير في الجنوب والذي يخالف اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين".

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كما أضاف: "يجب إنهاء الإجراءات الاستفزازية ويجب على الجانبين العودة فورا إلى طاولة المفاوضات في ظل الوساطة السعودية للاتفاق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض".

"العودة للحوار"

يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة مماثلة وجهتها السفارة الأميركية في اليمن، إلى أطراف اتفاق الرياض للعودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ الاتفاق.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، في تغريدة على حسابها في تويتر، إن الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن يتوقف.

وحثت جميع الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول.

كما أكدت أن "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها".

استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض

كانت المملكة العربية السعودية دعت قبل أسبوع، طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "استمراراً لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضاً عن الخلافات والتجاذبات، فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض".