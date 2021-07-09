خسائر فادحة لميليشيا الحوثي بالبيضاء.. وسط اشتباكات عنيفة

تجددت الاشتباكات العنيفة لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة ذي ناعم غرب مدينة البيضاء في اليمن، وذلك بعد سلسلة ضربات طالت مواقع الحوثيين، تلتها معارك أخرى داخل مركز مديرية الزاهر إثر تسلل عناصر من الميليشيا وتحصنهم داخل منازل المواطنين.

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وأفادت مصادر للعربية/الحدث اليوم الجمعة بسقوط 100 حوثي بين قتيل وجريح في جبهة الحازمية. وأوضحت مصادر عسكرية وميدانية أن قرابة ستين قتيلا سقطو في تصدي مقاومة الحازمية لأعنف هجوم حوثي منذ فجر اليوم .

سقوط 3 مواقع

كما أشارت إلى أن الحوثيين دفعوا بثلاثة مجموعات إلى محيط السنترال وامسحر والضحاكي شمال غرب جبهة الحازمية، دون تحقيق أي تقدم، فيما تمكن عناصر المقاومة من إسقاط ثلاثه مواقع وهي المزرعه والخربة والحجر .

وكانت مصادر ميدانية أفادت سابقا بمقتل العشرات من مقاتلي الميليشيات خلال 24 ساعة الماضية، وأسر قادة ميدانيين تابعيين لها.

المرحلة المقبلة حافلة بالانتصارات

من جهته، قال الفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية قائد العمليات المشتركة، إن المرحلة القادمة حافلة بالكثير من الانتصارات، معتبراً العملية العسكرية الحالية في البيضاء رسالة على غطرسة ميليشيات الحوثي

كما رأى في تصريحات صحفية اليوم أن العملية العسكرية الحالية في البيضاء دليل واضح على التحام كل القوى الوطنية بوجه الميليشيات.

تحرير مناطق عدة

وكان الجيش اليمني، أعلن قبل 3 أيام تحرير عدة مناطق في المحافظة، منها منطقة العادية آل مظفر ووادي ممدود بمديرية البيضاء.

كما أكد أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية ستواصل الزحف صوب عاصمة المحافظة، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات.

يشار إلى أن أهمية البيضاء تكمن في أنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، خمس من تلك المحافظات "مُحرَّرَة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.