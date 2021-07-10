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هجوم للجيش اليمني يكبّد الحوثيين خسائر كبيرة في مأرب

قوات الجيش اليمني في مأرب (رويترز)
قوات الجيش اليمني في مأرب (رويترز)

هجوم للجيش اليمني يكبّد الحوثيين خسائر كبيرة في مأرب

الهجوم استهدف مواقع الميليشيات الحوثية في وادي حلحلان ومحزام ماس

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العربية.نت - أوسان سالم 

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شنّت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، هجوماً معاكساً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في جبهات القتال شمال غربي محافظة مأرب.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن الهجوم استهدف مواقع الميليشيات الحوثية في وادي حلحلان ومحزام ماس وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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بالتزامن مع ذلك، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات آليات وتعزيزات الميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 3 أطقم مدرعة وأطقم أخرى كانت تحمل تعزيزات.

غارات للتحالف

يأتي ذلك بعد أن تكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران الجيش اليمني أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في وادي حلحلان والجدافر، حيث انتهت المعارك بفرار العناصر الحوثية مخلفة ورائها أسلحتها وجثث قتلاها، وفق البيان.

وكانت قوات الجيش اليمني، صدت مساء الجمعة، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر، شمال غربي مأرب، وكبّدتها قتلى وجرحى.
وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، بأن طيران تحالف دعم الشرعية دمر مركبتين تابعتين لميليشيا الحوثي، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنهما.

كما خاضت قوات الجيش اليمني، معارك عنيفة ضد الميليشيات، في الجبهة الشمالية الغربية بمأرب، وكبّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية بثلاث غارات تعزيزات ومواقع للميليشيا، شمال غربي مأرب، وكبّدها خسائر في العتاد والأرواح، وفق المركز.

من معارك مأرب 10-7-2021
من معارك مأرب 10-7-2021

مقتل قيادي حوثي في البيضاء

وكانت مصادر يمنية أفادت، اليوم، بمقتل قائد الحملة الحوثية في جبهة الزاهر في محافظة البيضاء، فيما أعلن الجيش اليمني في وقت سابق، عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الزاهر بالمحافظة.

كما، شنّ طيران التحالف سلسلة غارات في ساعات متأخرة من الليل، استهدف فيها مواقع تمركز الميليشيات غرب محافظة.

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