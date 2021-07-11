الجيش اليمني: تحرير مديرية الصومعة بالكامل بمحافظة البيضاء

قال محافظ محافظة البيضاء، اللواء الركن ناصر السوادي، اليوم الأحد، إن المعارك المندلعة بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي انتقلت من المديريات المحررة صوب مديرية البيضاء، التي لا يفصلها عن مركز المحافظة سوى 6 كيلومترات.

ووجه خلال تفقده أوضاع المقاتلين في الخطوط الأمامية لجبهة الصومعة؛ إدارة شرطة المحافظة بتأمين مديرية الصومعة وتفعيل قسم الشرطة.



الجيش اليمني في جبهة البيضاء الجيش اليمني في جبهة البيضاء

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مديرية الصومعة محررة بالكامل

وأكد على أن المعارك والمواجهات انتقلت من مديرية الصومعة التي باتت محررة بالكامل الى مديرية البيضاء التي لا يبعدها عن مركز المحافظة سوى 6 كيلومترات.

وأشاد بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وأبناء القبائل من المحافظات المجاورة وبقية محافظات الجمهورية الذين يساندون معركة تحرير البيضاء.

وأشار إلى أن جبهة الحازمية بمديرية الصومعة تعتبر شرارة التحرير لكل شبر من مديريات محافظة البيضاء.

وتفقد المحافظ جرحى الجيش والمقاومة الشعبية الذين يتلقون العلاج في المديرية.

يأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها، إطلاق معركة النجم الثاقب لتحرير المحافظة الاستراتيجية من المتمردين الحوثيين، حققت فيها القوات المشتركة تقدما متسارعا وحررت مديريتي الزاهر والصومعة.