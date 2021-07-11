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الخارجية اليمنية تدين استمرار رفض الحوثي لمبادرة السلام

Yemen's Foreign Minister Ahmad Awad bin Mubarak addresses the media during a joint news conference with German Foreign Minister Heiko Maas prior to a meeting at the Foreign Ministry in Berlin, Germany, June 30, 2021. Michael Sohn/Pool via REUTERS
وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك
اليمن والحوثي

الخارجية اليمنية تدين استمرار رفض الحوثي لمبادرة السلام

القائمة بالأعمال الأميركية تدعو الميليشيا للقبول الفوري بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات

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دبي – العربية.نت

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أدان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، استمرار رفض جماعة الحوثي لمبادرة السلام لوقف إطلاق النار في البلاد، وذلك في اجتماع مع كاثرين ويستلي القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن.

لقاء أحمد بن مبارك مع كاثرين ويستلي
لقاء أحمد بن مبارك مع كاثرين ويستلي

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بن مبارك تنديده "باستمرار تعنت ورفض الميليشيات الحوثية لمبادرة السلام المطروحة والرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل وإعادة فتح مطار صنعاء والعودة للمفاوضات السياسية".

وذكرت الوكالة أن ويستلي أكدت من جهتها على "موقف بلادها الذي يدعو الحوثيين للقبول الفوري بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات، كما جددت الدعوة لوقف كافة أشكال الخطاب التصعيدي وضرورة العودة للحوار لتنفيذ اتفاق الرياض وبما يحقق مصالح الشعب اليمني".

من توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019
من توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019
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من جهته، حذّر بن مبارك "من أن استمرار التصعيد والعدوان العسكري من قبل الحوثيين وخاصة على المدنيين في مأرب يفاقم من الكارثة الإنسانية في اليمن ويزيد من معاناة النازحين".

وتطرق الوزير إلى "ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض خاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري"، مؤكداً أن "الحكومة تتعامل بمسؤولية عالية تجاه هذا الملف".

وشدد بن مبارك على أن "أي إجراءات تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض لا تصب في مصلحة أي طرف بل تزيد من معاناة المواطنين وتعيق تنفيذ برنامج الحكومة الرامي إلى استعادة التعافي الاقتصادي".

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