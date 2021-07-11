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اليمن.. مسام ينزع 1863 لغماً حوثياً في أسبوع

مسام ألغام حوثي
أحد أفراد المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"
اليمن والحوثي

اليمن.. مسام ينزع 1863 لغماً حوثياً في أسبوع

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العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" ، الأحد، انتزاع 1863 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الماضي، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب مسام الإعلامي، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري 1317 ذخيرة غير منفجرة.

وذكر أن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي، أيضاً 521 لغما مضادا للدبابات و23 لغما مضادا للأفراد.

وتمكنت فرق مسام الأسبوع الماضي من تطهير 314741 مترا مربعا من الأراضي، ليصل بذلك المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ بداية المشروع ولغاية 9 يوليو الجاري 24.437.882 مترا مربعا من الأراضي في اليمن كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

ويسعى مشروع "مسام" إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وكان تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤م، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض" .

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