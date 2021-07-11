اليمن.. ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل 20 قيادياً في جبهات البيضاء

اعترفت مليشيات الحوثي، بمقتل 20 قيادياً عسكرياً في معارك البيضاء بجبهة الحازمية خلال اليومين الماضيين بمديرية الصومعة ومديرية الزاهر بآل حميقان.

وبحسب الإعلام اليمني، تزامن ذلك مع الانتصارات المتوالية التي يحققها أبطال الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في المحورين، شرق وغرب مدينة البيضاء ـ عاصمة المحافظة ـ وسط انهيار واسع وخسائر في صفوف الميليشيا الحوثية.

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ونعت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عددا من قياداتهم لقوا مصرعهم بمعارك البيضاء.



عناصر تابعة لميليشيا الحوثي أرشيفية ميليشيا الحوثي تجند الأطفال ضمن صفوفها - فرانس برس

ووفقا لوسائل إعلام الحوثي فإن القتلى من القيادات هم:

١/ القيادي الحوثي العميد حميد ضيف الله بهلان القائد العسكري مربع الضحاكي "مشرف ( البيضاء و الصومعة)

٢/ القيادي الحوثي العميد "فرج حسين فرج سعد الحنمي (ابوحسين) قائد التدخل السريع لمحافظة البيضاء

٣/ القيادي الحوثي العقيد حسين محمد طاهر النهمي المشرف العسكري لمربع الزاهر .

٤/ القيادي الحوثي العقيد حسين يحيى الحنمي"ابو يحيى" قائد التدخل السريع لمديرية الزاهر.

٥/ القيادي الحوثي العقيد عدنان حسين الغليسي .

٦/القيادي الحوثي المقدم أكرم سعد البوساني

٧/ القيادي الحوثي الرائد ناصر محمد القحم،

٨/القيادي الحوثي الرائد خالد سعد الوباش

٩/ القيادي الحوثي الرائد محمد قاسم الشريف

١٠/ القيادي الملازم أول أصيل يحيى الذيب،

١١/ القيادي الملازم أول خليل عبدالقادر شعبان

١٢/القيادي الملازم أول راجح عبده المنصوري

١٣/ القيادي الملازم أول رامي محمود المدار،

١٤/ القيادي الملازم أول كمال عبدالواحد البدري،

١٥/ القيادي الملازم الثاني محمد حسين الدولة،

١٦/ محمد رمزي الروضي،

١٧/وديع عبدالله عردوم

١٨/رمزي علي البقار

١٩/ عبدالرحمن عبدالله الطبشي

٢٠/ رضوان حسين عردوم .

وتسببت جبهة البيضاء في مقتل العديد من القيادات الحوثية وحققت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة انتصارات أربكت المليشيات الحوثية .

مع مواصلة الجيش اليمني تقدمه في محافظة البيضاء وسط البلاد، أفادت مصادر يمنية، السبت، بمقتل قائد الحملة الحوثية في جبهة الزاهر في المحافظة.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق اليوم، عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء.

وأتت هذه التطورات في وقت تدور فيه اشتباكات عنيفة بالقرب من مواقع الحبج، حيث تسعى الميليشيات لاستعادة المناطق التي فقدتها قبل أيام.

فيما تشتد المعارك في محيط مركز مديرية الزاهر، خصوصاً مع تقدم مقاومة الحازمية والصومعة من الجهة الشرقية باتجاه مركز المحافظة.

بدوره، شنّ طيران التحالف سلسلة غارات في ساعات متأخرة من الليل، استهدف فيها مواقع تمركز الميليشيات غرب محافظة البيضاء.

100 قتيل

وبعد سلسلة ضربات طالت مواقع الحوثيين، تلتها معارك أخرى داخل مركز مديرية الزاهر إثر تسلل عناصر من الميليشيا وتحصنهم داخل منازل المواطنين، أفادت مصادر للعربية/الحدث الجمعة، بسقوط 100 حوثي بين قتيل وجريح في جبهة الحازمية.

كما أوضحت مصادر عسكرية أن قرابة ستين قتيلا سقطوا في تصدي مقاومة الحازمية لأعنف هجوم حوثي منذ فجر اليوم.

يذكر أن أهمية البيضاء تكمن في أنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، خمس من تلك المحافظات "مُحرَّرَة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.