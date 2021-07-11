قصف حوثي على أحياء سكنية غرب اليمن

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، قصفها على مدينة حيس جنوب الحديدة، غربي اليمن، عقب يوم من قصف المدينة ذاتها.

وذكرت مصادر محلية، بأن ميليشيات الحوثي قصفت من أماكن تمركزها في منطقة بيت بيش بعدد من قذائف مدفعية الهاون الأحياء السكنية الشمالية لمدينة حيس.



من معارك مأرب 10-7-2021 من موقع مجزرة مأرب (فرانس برس)

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وقالت المصادر، بحسب إعلام القوات المشتركة، إن القصف كان بصورة عشوائية ما تسبب في بث الخوف والهلع في صفوف سكان المدينة العزل لا سيما النساء والأطفال.

يأتي ذلك غداة تعرض الأحياء السكنية في حي ربع الحضرمي شرق حيس لقصف مماثل من ميليشيات الحوثي ما أسفر عن أضرار مادية في منزل مواطن يدعى وليد حساني.

في السياق، استهدفت ميليشيات الحوثي، الأحد، الأعيان المدنية في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية، بأن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة مكثفة على منازل المواطنين والأعيان المدنية في منطقة الجبلية.

وقالت المصادر، إن القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة تعرضت لاستهداف حوثي مماثل، مما تسبب في إقلاق السكينة العامة وبث الخوف والهلع في صفوف الأهالي.