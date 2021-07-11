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محافظ البيضاء: 6 كلم تفصلنا عن مركز المحافظة

من جبهات القتال في البيضاء يوليو 2021
من جبهات القتال في البيضاء
اليمن والحوثي

محافظ البيضاء: 6 كلم تفصلنا عن مركز المحافظة

اللواء ناصر السوادي أكد أن مديرية الصومعة باتت محررة بالكامل وانتقل القتال الآن إلى مديرية البيضاء

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العربية.نت - أوسان سالم 

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كشف محافظ البيضاء اليمنية، اليوم الأحد، عن انتقال المعارك والمواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مديرية البيضاء التي لا تبعد عن مركز المحافظة سوى 6 كلم.

وأكد محافظ البيضاء، اللواء ناصر السوادي، خلال تفقده أحوال المقاتلين في الخطوط الأمامية لجبهة الصومعة، أن مديرية الصومعة باتت محررة بالكامل. وقال إن "المعارك والمواجهات انتقلت من مديرية الصومعة التي باتت محررة بالكامل إلى مديرية البيضاء التي لا يبعدها عن مركز المحافظة سوى 6 كلم".

محافظ البيضاء يتفقد جبهات القتال في الصومعة
محافظ البيضاء يتفقد جبهات القتال في الصومعة

ووجه السوادي إدارة شرطة محافظة البيضاء بتأمين مديرية الصومعة وتفعيل قسم الشرطة. وأشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني وألوية العمالقة وألوية الأماجد والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل من المحافظات المجاورة وبقية محافظات اليمن الذين يساندون معركة تحرير البيضاء.

ولفت محافظ البيضاء إلى أن "جبهة الحازمية بمديرية الصومعة تعتبر شرارة التحرير لكل شبر من مديريات محافظة البيضاء".

من مديرية الصومعة في البيضاء (أرشيفية)
من مديرية الصومعة في البيضاء (أرشيفية)
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وتكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في معارك البيضاء التي شهدت تقدماً ميدانياً لافتاً من عدة محاور لقوات الجيش اليمني والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

يذكر أن أهمية البيضاء تكمن في أنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، خمس من تلك المحافظات "مُحرَّرَة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.

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