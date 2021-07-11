.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير المياه والبيئة اليمني يحذر من كارثة وشيكة بسبب خزان صافر

سفينة صافر في البحر الأحمر (أرشيفية- فرانس برس)
صافر
اليمن والحوثي

وزير المياه والبيئة اليمني يحذر من كارثة وشيكة بسبب خزان صافر

اليمن يدعو دول البحر الأحمر دعم قدرات اليمن في مواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئه

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

دعا وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، اليوم الأحد، إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية بمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الوزير، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي، دعوته دول الإقليم إلى دعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئه.

وأكد الشرجبي أن خزان صافر النفطي معرض للانفجار في أي وقت، "بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق، وتعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديا لحدوث كارثة وشيكة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيران.. تآكل إيران.. تآكل "الجمهورية" ومحدودية سلطة الشعب!
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
الأكثر قراءة
شاهد كيف أنهى الرصاص دقائق رعب حقيقي في منتجع سياحي شاهد كيف أنهى الرصاص دقائق رعب حقيقي في منتجع سياحي
السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين
ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي
قبل أن تذهب
ضغوط على بايدن لردع ميليشيات إيران
ضغوط على بايدن لردع ميليشيات إيران
اكتشف المزيد