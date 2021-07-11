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36 حالة انتهاك ضد الحريات الصحافية في اليمن

اليمن والحوثي

36 حالة انتهاك ضد الحريات الصحافية في اليمن

وأكدت النقابة في تقريرها النّصفي لوضع الحُريات الصحافية في اليمن، أنها وثقت العشرات من الانتهاكات منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر يونيو الفائت، طالت صحافيين ومصورين ومؤسسات إعلامية وممتلكات صحافيين

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العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن رصد 36 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت النقابة في تقريرها النّصفي لوضع الحُريات الصحافية في اليمن، أنها وثقت العشرات من الانتهاكات منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر يونيو الفائت، طالت صحافيين ومصورين ومؤسسات إعلامية وممتلكات صحافيين.

2 صور

وسجل التقرير، 12 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة بنسبة 22.2% من إجمالي الانتهاكات، و4 حالات تهديد وتحريض ضد الصحافيين بنسبة 11.1%، و5 حالات اعتداء على صحافيين ومقار إعلامية وممتلكات خاصة بنسبة 13.9%، و12 حالة منع ومصادرة بنسبة 33.3%. بالإضافة إلى 6 حالات منع من التغطية ومصادرة لصحف بنسبة 9.1%، و7 حالات محاكمات ومساءلة لصحافيين بنسبة 19.5% من إجمالي الانتهاكات.

وبحسب التقرير، ارتكبت ميليشيا الحوثي 20 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 55% ، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية 10 حالات انتهاك بنسبة 28% فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 6 حالات بنسبة 17%

ودعت نقابة الصحفيين إلى توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإعلامي، داعية جميع المنظمات الدولية والمعنية بحُرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحافيين اليمنيين.

ولايزال هناك 9 صحافيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي، أربعة منهم صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام، وهم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد.

وقالت نقابة الصحفيين إن الميليشيا أوقفت إجراءات محاكمتهم، وتصرُّ على المساومة بقضيتهم وإخضاعهم لعملية تبادل المختطفين والأسرى في خطوة مرفوضة.. وجددت المطالبة بسرعة الإفراج عنهم ومعاقبة كل من تسبب بمعاناتهم التي تدخل عامها السابع.

وجددت النقابة دعوتها لجميع الأطراف، باحترام حرية الرأي والتعبير والتعددية الإعلامية، وحق المواطن في الحصول على المعلومة.

كما دعت إلى توفير بيئة آمنة للصحافيين والعمل الإعلامي، مطالبة كافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الراي والتعبير إلى التضامن مع الصحافة والصحفيين اليمنيين وتكثيف الجهود لإنهاء حالة الحرب على الصحافة والصحافيين.

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