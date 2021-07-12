.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

استهداف حوثي لمجمع صناعي في الحديدة.. وتفكيك شبكة ألغام

حريق داخل احد مخازن مجمع إخوان ثابت بالحديدة جراء القصف الحوثي
حريق داخل أحد مخازن مجمع إخوان ثابت بالحديدة جراء القصف الحوثي
اليمن والحوثي

استهداف حوثي لمجمع صناعي في الحديدة.. وتفكيك شبكة ألغام

"مجمع إخوان ثابت" تعرض لثلاث قذائف مدفعية أطلقتها الميليشيا بصورة همجية وخلفت أضراراً مادية كبيرة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، استهدافها بقذائف المدفعية لـ"مجمع إخوان ثابت" الصناعي والتجاري شرق مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن "مجمع إخوان ثابت" تعرض لثلاث قذائف مدفعية أطلقتها الميليشيا بصورة همجية وخلفت أضراراً مادية كبيرة.

مقاتلون حوثيون في الحديدة (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في الحديدة (أرشيفية)

وذكرت المصادر أن القصف الحوثي أدى إلى نشوب حريق في أحد مخازن المصنع مما أدى لتدميره كلياً وأثار الرعب في صفوف العاملين فيه المجمع.

وتعرضت مصانع "مجمع أخوان ثابت" التجاري والصناعي في مرات سابقة لعمليات قصف حوثية عنيفة نتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى في أوساط العاملين، كما أحدثت دماراً واسعاً بالمجمع.

إلى ذلك، فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة اليوم الاثنين شبكات من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق الحديدة بالساحل الغربي.

ألغام حوثية (أرشيفية)
ألغام حوثية (أرشيفية)
آخر تضليل الحوثي.. مشاهد تمثيلية لتنظيم القاعدة في صنعاء! اليمن اليمن والحوثي آخر تضليل الحوثي.. مشاهد تمثيلية لتنظيم القاعدة في صنعاء!

وقال مصدر في فرق الهندسة بالقوات المشتركة أن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك شبكات من الألغام في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، ومنطقة الطائف بمديرية الدريهمي زرعها الحوثيون قبل أن يتم دحرهم.

وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية مستمرة في عمليات مسح المناطق وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي.

وتواصل الفرق الهندسية للقوات المشتركة جهودها الإنسانية في إزالة مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق الساحل الغربي، التي أدت إلى مقتل وإعاقة الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
الأكثر قراءة
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
قبل أن تذهب
بيان سعودي عماني مشترك حول توحيد الجهود لحل الأزمة اليمنية
بيان سعودي عماني مشترك حول توحيد الجهود لحل الأزمة اليمنية
اكتشف المزيد