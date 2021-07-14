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الجيش اليمني يحرر مواقع غرب مأرب.. وخسائر كبيرة للحوثي

قوات الجيش اليمني في مأرب (رويترز)

الجيش اليمني يحرر مواقع غرب مأرب.. وخسائر كبيرة للحوثي

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العربية. نت - أوسان سالم

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إنها حققت بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، انتصارات جديدة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب.

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وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت هجوماً نوعياً على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بجبهة المشجح، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن تحرير عدد من المواقع وألحق بالعدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

كما نشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد عناصر ميليشيات الإنقلاب الحوثي في جبهة حلحلان غرب مأرب.

وفي جبهتي الكسارة وصرواح، أحبط أبطال الجيش والمقاومة هجمات انتحارية للميليشيا المدعومة إيرانياً وأجبروها على التراجع والفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، وفق البيان.

إلى ذلك، تكبّدت الميليشيات خسائر أخرى في الأرواح والعتاد بقصف لمدفعية الجيش وبغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات وتجمعات حوثية في مواقع متفرقة على امتداد مسرح العمليات القتالية ومنها تدمير سلاح مدفعية وعيار و3 أطقم قتالية.

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