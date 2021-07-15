الحديدة.. تصعيد حوثي وخروقات تستهدف مناطق سكنية

قالت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الخميس، إنها تمكنت خلال الساعات الماضية، من إخماد مصادر نيران لميليشيا الحوثي استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت بمختلف الأسلحة المتوسطة مناطق سكنية في قطاع كيلو16 شرق مدينة الحديدة بصورة عشوائية.



الدمار إثر قصف الحوثيين حي المنظر السكني في مدينة الحديدة

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وأشار إلى تعامل القوات المشتركة مع خروقات الميليشيات الحوثية بضربات حاسمة تكللت بإخماد مصاد النيران، وكبدتها خسائر مادية وبشرية.

وكانت القوات المشتركة، قد أفشلت، أمس الأربعاء، محاولات حوثية لإعادة ترتيب دفاعاتها في شارع صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة. بالتزامن مع إخماد تحركات حوثية في الجاح لقي على إثرها عدد من العناصر الحوثية مصرعهم وجرح آخرون.

كما جددت ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، استهداف منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

وأفاد الإعلام العسكري، أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين الواقعة جنوب مركز المديرية بشكل كثيف. مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي. كما سبق ذلك، استهداف حوثي مماثل على مزارع المواطنين في المديرية ذاتها.

وفي حيس، قال الإعلام العسكري، إن ميليشيا الحوثي فتحت نيران أسلحتها على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.

ولفت، إلى أن الاستهداف الحوثي لمدينة حيس، تركز على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين وسط المدينة بصورة عشوائية، باستخدام الأسلحة الرشاشة.

وتواصل ميليشيا الحوثي، خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة، باستهداف الأعيان المدنية، والسكان المدنيين، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال.