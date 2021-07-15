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اليمن يدعو لمقاربة أوروبية جديدة لحل الأزمة

أحمد بن مبارك
اليمن والحوثي

اليمن يدعو لمقاربة أوروبية جديدة لحل الأزمة

وزير الخارجية اليمني: مواقف وأفعال الحوثي السلبية تجاه السلام "يجب أن تتغير"

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العربية.نت

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دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى "مقاربة" أوروبية جديدة للمساعدة في حل الأزمة اليمنية تقوم على دعم حكومة البلاد سياسيا واقتصاديا باعتبارها تمثل جميع اليمنيين.

وقال في مقال بصحيفة "ئي.يو أوبزرفر"، نشرته وزارة الخارجية اليمنية مترجما، اليوم الخميس، إن هذه المقاربة يجب أن تقوم أيضا على "خلق شراكة كاملة مع الحكومة اليمنية لتحقيق السلام، وممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لتغيير سلوكها والقبول بخطة السلام لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وتحقيق المصالحة الوطنية".

عناصر تابعة لميليشيا الحوثي
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي

وأكد بن مبارك أن الموقف والأفعال السلبية لميليشيا الحوثي تجاه السلام "يجب أن تتغير".

وكان مجلس الأمن صوّت، الأربعاء، بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية في اليمن.

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وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اختيار الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ، لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن غريفثس، الذي أنهى مهامه آخر يونيو/حزيران الماضي.

ويتطلب تعيين المبعوثين الخاصين للأمين العام موافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

ويشغل جروندبرغ منصب سفير الاتحاد الأوربي إلى اليمن منذ مطلع سبتمبر/ أيلول 2019، وتولى سابقا رئاسة بعثات المفوضية الأوروبية في القاهرة وإسرائيل.

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