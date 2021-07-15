هجوم مباغت للجيش اليمني في جبهتي رحبة ومراد بمأرب

أكد الجيش اليمني، اليوم الخميس، أن قواته تواصل التقدم بثبات وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية.. مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في معركة استعادة الدولة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، في إيجاز صحافي، إن "جبهات القتال في محافظة مأرب، كانت الأكثر اشتعالاً، وتقدماً وانتصاراً بعد تحول أكثر الجبهات من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية".

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هجوم مباغت

وأشار إلى أن قوات الجيش شنت خلال الساعات الماضية، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة في جبهة رحبة ومراد جنوب غربي المحافظة.

وأفاد أن العمليات الهجومية مكنت الجيش من تحرير مناطق مهمة، وجبال وتلال استراتيجية حاكمة، منها مناطق “معين ومضرة وبقثة ومواقع العيارات".



ولفت إلى أن الجيش قطع طرق الإمداد عن الميليشيات الحوثية، ليصل إلى مركز مديرية رحبة، لتتواصل المعارك الهجومية حتى تم تحرير مديرية رحبة بالكامل.



وأضاف: "المعارك الأخيرة جنوب مأرب كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح، بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني".



وأوضح مجلي، أن قوات الجيش استعادت 5 أطقم قتالية و3 عيارات وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للمناطق المحررة جنوب مأرب، كون أغلبها مناطق حاكمة، وستحقق الالتحام مع جبهات مديريات البيضاء المجاورة، وقطع خطوط إمداد الميليشيات.



وأكد أن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة متفجرة تابعة لميليشيات الحوثي، كانت في طريقها إلى استهداف المدنيين في مركز مديرية رحبة جنوب غربي مأرب.



وبشأن جبهة المأهلية، قال الناطق باسم الجيش اليمني، إن قوات الجيش شنت وبإسناد طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة، تمكنت فيها من تحرير مناطق عديدة أهمها "منطقة عشيرة وذراع الديمة والربع علفاء".



وأكد سقوط عناصر حوثية خلال العمليات القتالية، التي تزامنت مع غارات جوية مركزة ألحقت الخسائر الفادحة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية الحوثية.



وقال، إن "قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة في جبهات المشجح والجدعان والكسارة وصرواح"، مشيراً إلى تمكن الدفاعات الجوية للجيش، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي، في جبهة الكسارة غرب مأرب قبل أن تتمكن من استهداف المدنيين.



وأفاد العميد مجلي أن محافظة الجوف شهدت عمليات عسكرية نوعية، في جبهة "الجدافر"، مشيراً إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت ثكنات وآليات وأطقم قتالية تابعة للميليشيات.

هجوماً خاطفاً

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة في محافظة البيضاء، شنت هجوماً خاطفاً، على مواقع الميليشيا الانقلابية في جبهة ناطع، شمال المحافظة، لافتاً إلى أن الهجوم تزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية في "ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص".

وأضاف: "في مديريات الزاهر والصومعة وذي ناعم في محافظة البيضاء نفذ طيران تحالف دعم الشرعية ضربات محكمة استهدفت دبابات وعربات وأسلحة وأطقم قتالية ومواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الإرهابية".



وجدد الناطق باسم الجيش اليمني، دعوته إلى أولياء الأمور في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، إلى عدم الزج بأبنائهم وفلذات أكبادهم إلى محارق الموت والهلاك والدمار ضد الشعب اليمني، وعدم الاستمرار في الانجرار وراء الميليشيا المتمردة المدعومة من إيران.