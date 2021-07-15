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وسط استسلام حوثي... الجيش اليمني يحرر مركز رحبة في مأرب

وسط استسلام حوثي... الجيش اليمني يحرر مركز رحبة في مأرب

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العربية. نت - أوسان سالم

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أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، عن تحرير مركز مديرية رحبة جنوب مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، ان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت مركز مديرية رحبة جنوب مأرب، بعد تمكنها من تحرير مساحات واسعة ومرتفعات استراتيجية خلال العملية العسكرية التي انطلقت فجر الأربعاء.

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كما أوضح ان مجاميع من ميليشيات الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، سلمت نفسها لقوات الجيش والمقاومة في أطراف مديرية رحبة بعد أن تركتها قيادات الميليشيا ولاذت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء.

وأكدت مصادر ميدانية ان قوات الجيش الوطني لا تزال مستمرة في تقدمها، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف الحوثيين.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات وتجمعات ميليشيا الحوثي التي كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهات ذاتها، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

وفي إيجاز حول مستجدات جبهات القتال في مأرب، الأربعاء، أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، تحرير مناطق ومرتفعات استراتيجية في جبهة رحبة، ومصرع وجرح وأسر العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، إضافة إلى إستعادة 4 أطقم محملة بالعتاد و 3 عيارات ومدفعية ثقيلة وأسلحة وذخائر متنوعة من حوزة الميليشيا الحوثية.

كما أشار إلى إسقاط طائرة حوثية مسيرة بدفاعات الجيش، في ذات الجبهة.

هجوم واسع

وفي جبهتي المشجح والكسارة، اوضح المركز ان قوات الجيش شنت هجوم واسع على ثكنات الميليشيا الحوثية وتحرير عدد من المواقع، وسقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

عنصر من الجيش اليمني في مأرب
عنصر من الجيش اليمني في مأرب

وأفاد أنه تم تدمير سلاح مدفعية و 3 أطقم قتالية حوثية بمدفعية الجيش وبغارات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية، وإسقاط طائرة حوثية مسيرة.

كما نشر المركز مقطع فيديو لحظة استهداف مخزن اسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح غرب مأرب.

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