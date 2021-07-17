اليمن.. حريق يلتهم عشرات المساكن في مخيم للنازحين بالحديدة 

التهم حريق مدمر عشرات المنازل في مخيم للنازحين، مساء الجمعة، في مديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة، غربي اليمن، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفادت مصادر محلية أن الحريق اشتعل في مخيم المركوضة للنازحين بالمديرية، وأتى على 30 منزلا، فيما تشير مصادر أخرى إلى احتراق نحو 100 منزل.

مادة اعلانية

وأوضحت المصادر أن الحريق اندلع جراء اشتعال النيران في موقد يعمل على الحطب، داخل منازل أحد النازحين المبنية من السعف والنخيل، قبل أن ينتقل إلى منازل أخرى، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

ونجح فريق إنقاذ من القوات المشتركة في إخماد الحريق الذي اندلع في مخيم مركوضة، الواقعة في قرية الشجيرة بمديرية الدريهمي.

وذكر إعلام القوات المشتركة، في بيان، أن القوات سارعت إلى التدخل من خلال فريق إنقاذ نجح في إخماد الحريق وإنقاذ المخيم من حريق شامل.

واستخدم فريق الإنقاذ صهاريج المياه في إخماد الحرائق، ولا يزال يعمل جاهدًا على التأكد من سلامة النازحين وإخماد أي مصادر للنيران تشب في بعض الأمكنة، وفق البيان.