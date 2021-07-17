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صورة مؤلمة.. وفاة رضيعة نازحة في مأرب بسبب عاصفة رملية

اليمن مأرب أمل سعد العقبي (9 أشهر) توفيت إثر سقوط خيمة مهترئة عليها في مخيم السويداء للنازحين
جثة الرضيعة أمل سعد العقبي

صورة مؤلمة.. وفاة رضيعة نازحة في مأرب بسبب عاصفة رملية

الطفلة أمل سعد العقبي (9 أشهر) توفيت إثر سقوط خيمة مهترئة عليها في مخيم السويداء للنازحين

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العربية.نت - أوسان سالم 

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تسببت الرياح الشديدة والعواصف الرملية التي ضربت محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، بوفاة طفلة رضيعة في أحد مخيمات النازحين، مساء أمس الجمعة.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، إن الطفلة الرضيعة أمل سعد العقبي (9 أشهر) توفيت إثر سقوط خيمة مهترئة عليها في مخيم السويداء للنازحين، جراء العواصف الرملية الشديدة التي ضربت المحافظة والمناطق الصحراوية.

أطفال في مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)
أطفال في مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)
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كما أوضحت أن هذه الحادثة ليست الأولى، داعية المنظمات الإنسانية إلى تحمل واجباتها في حماية الأطفال والنساء وكبار السن.

ويعيش آلاف النازحين في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب ظروفاً مأساوية تنذر بحدوث كوارث إنسانية في ظل النقص الشديد في الاحتياجات اللازمة.

وتشكو الوحدة التنفيذية من تجاهل المنظمات الدولية والمحلية لندائها بإيجاد مأوى طارئ مناسب يتحمل تضاريس الصحاري.

أطفال في مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)
أطفال في مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)
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