صورة مؤلمة.. وفاة رضيعة نازحة في مأرب بسبب عاصفة رملية

تسببت الرياح الشديدة والعواصف الرملية التي ضربت محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، بوفاة طفلة رضيعة في أحد مخيمات النازحين، مساء أمس الجمعة.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، إن الطفلة الرضيعة أمل سعد العقبي (9 أشهر) توفيت إثر سقوط خيمة مهترئة عليها في مخيم السويداء للنازحين، جراء العواصف الرملية الشديدة التي ضربت المحافظة والمناطق الصحراوية.

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كما أوضحت أن هذه الحادثة ليست الأولى، داعية المنظمات الإنسانية إلى تحمل واجباتها في حماية الأطفال والنساء وكبار السن.

ويعيش آلاف النازحين في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب ظروفاً مأساوية تنذر بحدوث كوارث إنسانية في ظل النقص الشديد في الاحتياجات اللازمة.

وتشكو الوحدة التنفيذية من تجاهل المنظمات الدولية والمحلية لندائها بإيجاد مأوى طارئ مناسب يتحمل تضاريس الصحاري.