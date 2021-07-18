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لمنع المضاربة.. إغلاق 80 محل صرافة في تعز باليمن

الريال اليمني

لمنع المضاربة.. إغلاق 80 محل صرافة في تعز باليمن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الداخلية اليمنية إن الأجهزة الأمنية في مدينة تعز أغلقت 80 من محلات الصرافة المخالفة، ضمن حملة لمنع التلاعب بأسعار صرف العملات.

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إلى هذا، أفادت في بيان بأن الحملة الأمنية وإدارة مباحث الأموال العامة بشرطة تعز، أغلقت 80 محل صرافة مُخالِفة وغير مرخصة بالشمع الأحمر، بموجب أوامر النيابة، وذلك بالشراكة مع مندوبين من نيابة الأموال وفرع البنك المركزي اليمني في المحافظة.

ونقل الموقع الإلكتروني للداخلية عن قائد الحملة الأمنية ومساعد مدير الأمن العقيد نبيل الكدهي قوله إن الحملة مستمرة بالشراكة مع الأجهزة المعنية بهدف الحفاظ على أسعار العملة ومنع التلاعب بأسعار الصرف، بما يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستواصل حملاتها الميدانية وتنفيذ التوجيهات القضائية وأداء الواجب الأمني لتطبيق القانون وتوفير الحماية اللازمة لتنفيذ الإجراءات القانونية وإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

يأتي ذلك، ضمن الإجراءات الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة انهيار العملة الوطنية ووقف عمليات المضاربة بالعملة وذلك بعد الانهيار التاريخي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

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