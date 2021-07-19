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بالألغام والعبوات.. ميليشيا الحوثي تلوث مديرية في مأرب

(أرشيفية)

بالألغام والعبوات.. ميليشيا الحوثي تلوث مديرية في مأرب

مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام: الفرق الهندسية تمكنت من نزع عشرات الألغام

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دبي - العربية.نت

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أعلن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، أمين العقيلي، أن ميليشيا الحوثي لوثت مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب بالألغام والعبوات الناسفة.

وأكد العقيلي أن الفرق الهندسية شرعت في نزع الألغام والعبوات الناسفة لفتح الطرقات وتطهير الأماكن الآمنة التي تمكنت من الوصول إليها في مديرية رحبة بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحريرها وتأمينها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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كما أوضح أن الفرق الهندسية تمكنت من نزع عشرات الألغام، تنوعت بين فردية ومضادة للدروع وعبوات ناسفة ذات أحجام كبيرة وأشكال مختلفة منها ما صممته الميليشيا على شكل أحجار لغرض التمويه، وهو ما يجعل المواطنين أكثر عرضة للخطر لعدم قدرة التعرف عليها.

إلى ذلك دعا العقيلي المدنيين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو الدخول إلى الأماكن والطرق المشتبه تلوثها، وإبلاغ الجيش ليتم التعامل معها وتأمين المناطق.

وأكد وجود أماكن وطرقات محتمل تلوثها بالألغام والعبوات التي زرعتها ميليشيا الحوثي وبكثافة عالية وبطرق عشوائية وأخرى منتظمة.

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